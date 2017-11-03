Порошенко задекларировал более 1 миллиона доходов от вкладов в банке

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал более 1 млн грн доходов, полученных от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк". Соответствующая декларация Порошенко появилась в Едином государственном реестре деклараций 3 ноября.

В обнародованной декларации указаны процентные доходы в размере 80 913 грн, 97 151 грн, 314 584 грн и 589 845 грн, полученных от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк".

Таким образом, глава государства задекларировал свои доходы на общую сумму 1 082 493 грн.

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Как сообщал УНИАН, «Международный инвестиционный банк», который работает на рынке Украины с 2008 года и ключевым владельцем которого является Порошенко, в январе-сентябре 2017 года получил 78,364 млн грн прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

По 2016 год Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов, из которых заработная плата составляет 366,3 тыс. грн.

В 2015 году Порошенко задекларировал 62,162 млн грн доходов.