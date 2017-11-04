В правительстве рассказали, когда следует ожидать повышения социальных пенсий и выплат инвалидам

Следующее повышение социальных пенсий, в том числе и выплат инвалидам, ожидается 1 декабря 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко, передает «112.ua».

По его словам, социальные пенсии будут расти вместе с увеличением прожиточного минимума.

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"Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря", – отметил он.

При этом чиновник также заявил, что в вопросе повышения пенсий будут дальнейшие осовременивания.

Яук сообщал УНИАН ранее, осовременивание пенсий, которое производится в Украине с октября, может дополнительно ускорить инфляцию в 2018 году на 0,3-0,6 п. п. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь.

НБУ отметил, что, по оценкам правительства, на осовременивание пенсий в четвертом квартале 2017 года может потребоваться дополнительно 20 млрд грн.