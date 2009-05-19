Иена снизилась к евро

На торгах во вторник 19 мая курс японской национальной валюты понижается по отношению к основным азиатским валютам. Сегодня азиатские фондовые рынки растут на фоне всплеска цен на нефть, позитивных корпоративных новостей от крупных компаний, а также макроэкономических данных, сообщает k2kapital..

По отношению к новозеландскому доллару курс иены опустился с 57,28 иены/доллар накануне вечером в Нью-Йорке до 57,54 иены/доллар. К евро курс японской валюты снижается со 130,61 иены/евро до 130,74 иены/евро, к американскому доллару – с 96,30 иены/доллар до 96,43 иены/доллар.

Инвесторы, кроме того, ожидают новую порцию макроэкономических новостей из США. Сегодня Министерство торговли страны обнародует данные об изменении объема строительства новых домов в США в прошлом месяце. Аналитики надеются на то, что этот показатель повысился до 540 тыс. единиц. Некоторые эксперты даже называют цифру в 560 тыс. Надежды на замедление рецессии также несколько убавляют привлекательность японской валюты в качестве более надежного актива для инвестирования.

Кроме того, обещают быть позитивными и новости из Европы. В Германии сегодня будет опубликован отчет, в котором, вероятно, будет сообщаться о самом стремительном скачке индекса доверия инвесторов за последние два года.