Цена на золото в мире снизилась на 1%

Цена на золото в понедельник 18 мая снизилась из-за восстановления роста на фондовом рынке США, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота упали на $9,60, или на 1%, до $921,70 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 1,3% на отметке $13,83 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 2,6% до $1137,60 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия упал на 1,3% до $230 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 2,7% на отметке $2,072 за фунт.

Фондовые торги в США открылись в понедельник ростом индексов на фоне позитивных корпоративных новостей от крупных компаний и роста цен на нефть. Рост на рынке акций усилился после публикации макроэкономических данных.

Национальная ассоциация домостроительных компаний, NAHB, сообщила, что индекс активности на американском рынке жилья в мае вырос до 16 пунктов по сравнению с 14 пунктами в апреле. Это самый высокий показатель с сентября прошлого года.

Позитивным сигналом о состоянии рынка жилья стал также отчет компании Lowe`s Cos Inc., которая является второй после Home Depot Inc. фирмой по продаже строительных и отделочных материалов для дома в мире. В понедельник компания опубликовала отчет о неожиданно высокой прибыли за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 30 апреля.

Чистая прибыль Lowe`s за февраль-апрель достигла $476 млн. или 32 цента на акцию. В прошлом году этот показатель составил $607 млн. или 41 цент на акцию. Аналитики ожидали, что чистая прибыль компании окажется на уровне в 25 центов на акцию.

На валютном рынке курс доллара вырос по отношению к японской иене, но снизился против евро. Курс доллара и стоимость золота обычно изменяются разнонаправлено.