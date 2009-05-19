Худшая фаза экономического кризиса позади

Самая худшая фаза глобального экономического кризиса осталась позади, однако скорейшему улучшению ситуации мешают накопившиеся задолженности. С такой оценкой выступил сегодня на международном форуме в Сеуле лауреат Нобелевской премии 2008 г в области экономических наук Пол Кругман, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

"Я разделяю оптимизм относительно того, что самое худшее, возможно, уже позади", - подчеркнул ученый.

И хотя различные экономические показатели свидетельствуют о продолжающемся замедлении темпов мирового развития, они также показывают, что условия для такого спада смягчаются, подчеркнул П.Кругман, занимающий пост профессора экономики в Принстонском университете. Ситуация с отсутствием кредитов, по его мнению, выправляется, чему способствуют большие, не связанные жесткими условиями валютные интервенции со стороны США и ряда центральных банков, цель которых - снять напряженность на финансовых рынках.

При этом эксперт предупредил, что, несмотря на стабилизацию финансовых рынков, любые разговоры о выходе из кризиса преждевременны. Причины этого "кроются в огромных убытках банков и излишне крупных долгах не только внутри самой финансовой системы, но также и среди обычных семей и большинства остального мира. Нам достались все эти излишние долги", подчеркнул он.