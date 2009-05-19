Экономика США приходит в состояние стабильности, однако безработица будет продолжать расти. Об этом сообщил министр финансов США Тимоти Гейтнер.

По его словам, несмотря на то, что экономика США восстанавливается, многие американцы будут продолжать чувствовать давление, так как тенденции найма на работу отстают от успехов других сторон экономики, передает Associated Press.

Т.Гейтнер напомнил об успехах на кредитных рынках, однако сказал, что восстановление будет нелегким.

Накануне директор управления Белого дома по бюджету Питер Орсзаг также выразил мнение, что экономика США почти перестала демонстрировать свободное падение и переходит к оживлению.

Он отметил, что как только экономика начнет восстанавливаться, дефицит национального бюджета будет быстро сокращаться.