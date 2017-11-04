Капитализация рынка криптовалют превысила $200 миллиардов

Совокупная стоимость рынка криптовалют достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Coinmarketcap.

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По данным сайта, на 3 ноября стоимость данного рынка составляет 200,313 миллиарда долларов.

Существенный вклад в преодоление 200-миллиардной планки внесли биткойны, чья совокупная стоимость лишь за последние семь дней выросла более чем на четверть, превысив 124 миллиардов долларов.

При этом сейчас курс основной криптовалюта приближается к 7,3 тысячи долларов, когда в начале года он составлял менее 1 тысячи долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк предупредил украинцев о рисках использования криптовалюти, поскольку ее статус пока не определен и регулятор продолжает работу над этим вопросом.