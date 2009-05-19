Рубль достиг пика 16 недель к корзине

Рубль продолжил укрепление на торгах в понедельник благодаря росту мировых цен на нефть и спаду неприятия риска на фоне восстановления рынков акций, в результате чего курс рубля к бивалютной корзине поднялся до максимума 16 недель, несмотря на валютные интервенции Центробанка РФ, сообщает Рейтер..

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) выросли по итогам торгов на ММВБ в понедельник на семь копеек до 37,17 рубля, поднимаясь в ходе дня, по данным Рейтер, до отметки 37,13 рубля - самого высокого уровня с 26 января 2009 года.

По словам дилеров, Банк России с целью ограничить укрепление рубля в понедельник покупал иностранную валюту в районе 37,20 рубля к корзине, а затем - на уровне 37,15 рубля.

"Пошли вверх цены на нефть, начали рост европейские рынки (акций), российский тоже пошел вверх. Сначала (котировки рубля к корзине) пробили 37,20, и следующий уровень поддержки (корзины), который ЦБ обозначил - 37,15 рубля", - сказал Сергей Романчук из Металлинвестбанка.

Котировки мировых цен на нефть в понедельник демонстрировали рост почти на четыре процента, приближаясь к отметке $60 за баррель.

В то же время, положительная динамика наблюдалась и на европейских фондовых рынках, что помогло выйти в плюс индексам РТС и ММВБ.

Дилеры прогнозируют, что рубль может продолжить рост в ближайшее время, и подобная тенденция может продлиться до конца лета.

"При дальнейшем росте цен на нефть в район $60 за баррель, курс рубля к бивалютной корзине может подняться выше 37 рублей", - сказал дилер крупного российского банка, добавив, что в летние месяцы рубль, вероятно, может продолжить рост.

По итогам дня объем торгов парой доллар/рубль расчетами "завтра" на ММВБ составил $2,7 миллиарда.