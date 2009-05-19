Курс в банках: доллар почти не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,49 грн./долл., продают – по 7,61 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара незначительно изменился по сравнению с 18 мая. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,35-7,57 грн./долл., по продаже – 7,56-7,65 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,07 грн./евро, продают – по 10,36 грн./евро, курсы почти не изменились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,81-10,23 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5%, по сравнению с 18 мая, и составляет в среднем 0,2190 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% - до 0,2415 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,23 грн./рубль, по продаже – 0,23-0,25 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,52 грн./долл., продают – по 7,61 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,14 грн./евро, курс немного повысился со вчерашнего дня, продажи – 10,34 грн./евро, курс немного понизился.

Курс покупки российского рубля по киевским банкам повысился на 1,7%, по сравнению с 18 мая, и составляет в среднем 0,2200 грн./рубль, покупки – понизился на 0,8% – до 0,2440 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,30/7,65 грн., евро – 10,00/10,50 грн., рубль – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,45/7,75 грн., евро – 9,90/10,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,45/7,59 грн., евро – 10,18/10,30 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 19 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6214, к евро – 10,284317, к российскому рублю – 0,23602.