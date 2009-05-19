Goldman Sachs и Morgan Stanley хотят вернуть госпомощь

По неофициальным данным, крупнейшие американские инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley обратились в Федеральную резервную систему (ФРС) с просьбой забрать предоставленные им властями США кредиты, чтобы избавить свою деятельность от дополнительных государственных ограничений. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, банки хотят выплатить выданные им суммы, однако пока ответа на ходатайства не пришло, передает AP.

Напомним, Goldman Sachs и Morgan Stanley получили в общей сложности 20 млрд долл. в качестве поддержки от американского правительства.