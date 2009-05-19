Goldman Sachs и Morgan Stanley хотят вернуть госпомощь
10:50, 19 мая 2009Финансы
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Чтобы снять ограничения...
По неофициальным данным, крупнейшие американские инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley обратились в Федеральную резервную систему (ФРС) с просьбой забрать предоставленные им властями США кредиты, чтобы избавить свою деятельность от дополнительных государственных ограничений. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, банки хотят выплатить выданные им суммы, однако пока ответа на ходатайства не пришло, передает AP.
Напомним, Goldman Sachs и Morgan Stanley получили в общей сложности 20 млрд долл. в качестве поддержки от американского правительства.
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