Экономика Соединенных Штатов может выйти из состояния технической рецессии уже этим летом, но наблюдаемое ухудшение положения на рынке труда означает "депрессивность экономики" и выход из этой ситуации последует еще нескоро. Такое мнение высказал лауреат Нобелевской премии, профессор экономики Пол Кругман (Paul Krugman), сообщает Associated Press.

Выступая на глобальной финансовой конференции, профессор Пристонского университета сделал прогноз о завершении стадии падения промышленного производства в США в следующие несколько месяцев. По его словам, американский ВВП вырастет во второй половине текущего года. Восстановление европейской экономики тоже не заставит себя долго ждать. Однако ситуация на рынке труда в США может оставаться напряженной до 2013-14 гг.

П.Кругман также заявил, что скорейшему улучшению ситуации мешают накопившиеся задолженности, причем не только государственные. По его словам, несмотря на стабилизацию финансовых рынков, любые разговоры о выходе из кризиса преждевременны. Причины этого кроются в огромных убытках банков и излишне крупных долгах не только внутри самой финансовой системы, но также и среди обычных семей и большинства остального мира.