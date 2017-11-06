Paradise Papers: богачи спрятали в офшорах около 8 триллионов евро

Мировые олигархи спрятали в офшорах около 8 триллионов евро. Об этом говорится в "Paradise Papers" («Файлы с райских островов» - ред), которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований, пишет ТСН со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

«Супер-богачи «припарковали» в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ», - говорится в расследовании.

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Налоговым раем были 19 государств - Бермудские и Каймановы острова, Кука, Багамы, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринидад и Тобаго, Самоа, Доминика и тому подобное.

Этих денег хватило бы, чтобы выдать каждому землянину по 1 тысячи евро наличными, отправить минимум на 4,5 года в школу детей, которые не имеют доступа к образованию, кормить в течение 61 года всех, кто страдает от голода на планете.

Напомним, досье Paradise Papers содержит около 13,4 миллиона документов. Утечка документов, как предполагается, произошла из юридической компании Appleby на Бермудских островах, занимающейся офшорами. Досье получила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и привлекла к работе над ним Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и около 100 СМИ из разных стран.