Украинская община в Италии просит Кабмин заняться налогами чиновников

Представители украинской общины в Италии просят правительство уделять внимание в налоговой сфере не только заробитчанам, но и чиновникам.

Как сообщила собственному корреспонденту УНИАН главный редактор “Украинской газеты в Италии” Марианна СОРОНЕВИЧ, об этом шла речь 17 мая во время встречи представителей украинской общины в Италии с председателем Госкомпредпринимательства Александрой КУЖЕЛЬ, председателем правления Пенсионного фонда Украины Алексеем ЗАРУДНЫМ и заместителем председателя Государственной налоговой администрации Сергеем ЛЕКАРЕМ.

“Представители украинской общины выразили надежду, что налоговая политика правительства не ограничится постановлением о добровольных уплатах нелегальными мигрантами средств в казначейство, а, в первую очередь, заострит внимание на соотношении задекларированных прибылей и расходам бизнесменов, политиков, чиновников и таможенников в Украине”, - отметила М.СОРОНЕВИЧ.

В ходе встречи представители украинского правительства постарались разъяснить положения законопроекта о легализации и введении непрямых методов налогообложения, который готовится сейчас правительством, рассказать о возможностях пенсионной защиты.

При этом, как отметила А.КУЖЕЛЬ, ситуация с защитой прав украинских работников в Италии является одной из худших в Европе, поскольку Украина до сих пор не подписала с Италией соглашение о признании пенсионного возраста и начислении общих пенсий.

Визит правительственной делегации в Рим стал третьим в ходе тура, во время которого представители власти посетили также Мадрид и Лиссабон.