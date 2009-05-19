Бразилия и Китай намерены отказаться от доллара
12:00, 19 мая 2009Финансы
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В торговых отношениях
Бразилия и Китай намерены со временем вести расчеты не в долларах, а в национальных валютах, пишет The Financial Times.
Эти данные поступили из источников, приближенных к президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Сильве, и от источников в бразильском центробанке.
Источники отмечают, что речь идет не о валютном свопе, а об использовании в торговле национальных валют двух стран.
В скором времени должна состояться встреча глав центробанков Китая и Бразилии.
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