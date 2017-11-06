Paradise Papers: топ-менеджеру "Нафтогаза" создали офшорную компанию для вывода валюты

В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничением, что действовали в Украине.

Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. Это следует из документов «Paradise Papers» («Документы из райских островов») – нового глобального журналистского расследования, пишет Громадське.

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По данным журналистов, к схеме вывода валюты мог быть привлечен "Альфа-Банк", а счет для фонда Алексеенко решили открыть в "Банке Кипра".

Сергей Алексеенко в июле 2014 года начал работать в "Нафтогазе Украины" и стал уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас он является членом правления дочерней компании "Нафтогаза" "Укртрансгаз", которая отвечает за передачу и хранение природного газа. До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром – работал в известных украинских компаниях.

Ранее УНИАН сообщал, что в новых оффшорных бумагах, обнародованных журналистами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года, фигурируют два гражданина Украины. Речь идет о бывшем народном депутате от "Партии регионов" и друге экс-президента Виктора Януковича Антоне Пригодском и бывшем вице-премьере от "Радикальной партии" Валерие Вощевском.

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов - "Райские досье" (Paradise Papers).

Репортеры, которые входят в Международный консорциум журналистских расследований, разоблачили новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов.