Нацбанк внедрил в эксплуатацию новую систему электронных платежей

Национальный банк Украины успешно внедрил в эксплуатацию новое модернизированное поколение государственной системы электронных межбанковских расчетов - Системы электронных платежей НБУ (далее - СЭП).

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«Внедрение нового третьего поколения СЭП прошло успешно и не повлияло на качество обслуживания банками своих клиентов. В течение банковского дня 3 ноября 2017 года в СЭП-3 было обработано 1,22 млн платежей на общую сумму более 79,7 млрд грн», - сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, сущность инновационной системы заключается в ее существенном обновлении на базе ведущих современных информационных технологий. Архитектура СЭП перестроена на базе промышленной среды серверов приложений IBM WebSphere, промышленных стандартов JEE и транспортной системы Национального банка на базе WebSphere MQ.

Характерными чертами системы в НБУ называют повышенную производительность работы, современные промышленные решения, высокую отказоустойчивость и катастрофоустойчивость, высокую безопасность, целостность данных и кода, поддержку транзакционности на уровне серверов приложений.

Справка УНИАН. Система электронных платежей НБУ (СЭП) - единственная системно важная платежная система в Украине, полностью удовлетворяющая потребности банковской системы страны в межбанковских переводах в национальной валюте уже более 20 лет.

По состоянию на 1 октября 2017 года, участниками СЭП были 187 учреждений, в том числе 93 банка и 66 их филиалов, 27 подразделений Государственной казначейской службы и сам Национальный банк.