Долларизация экономики Украины к концу 1 квартала снизилась

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение долларизации экономики Украины к концу первого квартала 2009 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

Согласно сообщению, показатель долларизации экономики страны после роста в январе с 30,6% до 31,4% в феврале и марте т.г. снизился до 30,1%.

Одной из причин снижения долларизации в Нацбанке считают определенные позитивные тенденции в динамике валютной структуры депозитов. Так, если в январе объем депозитов в национальной валюте снижался более быстрыми темпами (на 7,4%) по сравнению с объемом депозитов в иностранной валюте (на 2,2%), то в феврале и марте ситуация изменилась: депозиты в иностранной валюте уменьшились в феврале на 6,7%, а в марте – на 3,2%, до 139,3 млрд. грн., тогда как в национальной валюте – на 4,7% и 1,1%, соответственно, до 174,6 млрд. грн.

Общий объем дефицита иностранной валюты на наличном рынке в течение трех месяцев текущего года составлял 2,6 млрд. долл., что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Нацбанке отмечают, что после внедрения целевых валютных аукционов для удовлетворения потребностей населения объем дефицита наличной иностранной валюты существенно уменьшился и в марте был в 2,5 раза меньше, чем в феврале.

Общее отрицательное сальдо валютных интервенций Нацбанка за первый квартал составило 4,418 млрд. долл. В частности, 839,3 млн. долл. было продано на валютных аукционах, из них 291,4 млн. долл. – на целевых аукционах.

Операции по продаже валюты Нацбанком привели к уменьшению международных резервов в течение января-марта на 19,5% – до 25,393 млрд. долл. (в эквиваленте).

По данным Нацбанка, на уменьшение международных резервов также повлияло осуществление платежей по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга на сумму 1,072 млрд. долл., в том числе Кабинетом Министров Украины – 1,008 млрд. долл., Нацбанком – 63 млн. долл.