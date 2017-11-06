Автоматическое возмещение НДС: бизнесу уже вернули более 70 миллиардов гривень

Объем полученного бизнесом возмещения налога на добавленную стоимость в рамках новой системы, действующей с 1 апреля 2017 года, по состоянию на 3 ноября достиг 70,247 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в том числе 134 налогоплательщика получили возмещение в автоматическом режиме на 3,7 млрд грн.

Минфин отметил, что с 1 апреля в реестр поступило 24,594 тыс. заявок бизнеса на возмещение на общую сумму 88,059 млрд грн, при этом по заявкам на 1,1 млрд грн отказано в возмещении или они находятся на обжаловании.

Минфин подчеркнул, что почти 90% заявленной ежемесячной суммы к возмещению возвращается в 30-дневный срок, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 41%.

«Функционирование нового порядка возмещения НДС продемонстрировало, что действующая система возмещения позволяет бизнесу получать НДС на свои счета в заявленных к возмещению объемах, что позволяет прозрачно планировать свои бизнес-процессы», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине вопрос возмещения НДС много лет был одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля 2017 года, однако его полноценная эксплуатация началась в конце апреля.