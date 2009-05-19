Межбанк: позиции доллара падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6050/7,6425, к 11:00 сузился спрэд – 7,6100/7,6250, а к 12:00 цены понизились до 7,6090/7,6190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2380/0,2395, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2383/0,2393, а к 12:00 поднялись до 0,2387/0,2394. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,8225 (-0,3525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3595/1,3597, а к 12:00 выросли до 1,3653/1,3655. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3180/10,3620, к 11:00 цены установились на значениях 10,3365/10,3640, а к 12:00 ушли вверх – 10,3670/10,3905.