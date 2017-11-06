Кабмин предложил депутатам перенести рассмотрение госбюджета-2018 на следующую неделю

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю.

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Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на согласительном совете в парламенте.

«На этой неделе мы вносим изменения по распределению бюджетных средств по субсидиям на 2017 год, а рассмотрение законопроекта о бюджете на 2018 год предлагаем перенести на следующую неделю», - сказал Кубив.

По его словам, законопроект о перераспределении средств на субсидии предполагает направление дополнительно 7,6 млрд грн на льготы населению по оплате услуг ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами - 948 млрд грн и показателем дефицита - 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,6 млрд грн, что в сумме, по оценкам правительства, составляет 84,6% ВВП.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам принять его в первом чтении с рядом поправок, в том числе увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 млрд грн и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада сможет рассмотреть проект бюджета не ранее 7 ноября