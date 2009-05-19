Кризис делает европейские компании склонными к коррупции

Экономический кризис делает европейские компании и их сотрудников более склонными к коррупции. Такой вывод сделан в представленном сегодня исследовании международной консалтинговой компании Ernst & Young.

Согласно исследованию, проведенному в корпоративных кругах ФРГ и других европейских стран, каждый четвертый сотрудник немецких компаний считает оправданным продвигать бизнес-деятельность своей фирмы с помощью взяток. Кроме того, подарки и предоставление различных скидок является для каждого пятого немецкого "фирмача" средством достижения цели.

При этом в среднем по Европе 55% опрошенных в сфере бизнеса указали, что, по их мнению, коррупция в экономике увеличивается. Главной причиной роста коррупционной деятельности является в большинстве случаев увеличивающееся давление обеспечить существование собственных компаний.

"Если 25% опрошенных открыто заявляют о своей готовности давать взятки партнерам по бизнесу, то мы должны осознать, что подлинный размах этого явления еще более серьезен", - предупредил представитель Ernst & Young Штефан Хайснер.

Таким образом, нынешний кризис вполне может перечеркнуть достигнутые в Европе в минувшие годы успехи в борьбе с коррупцией в сфере бизнеса, полагают аналитики. Наглядным подтверждением этого являются потрясшие ФРГ громкие коррупционные скандалы в концернах Siemens и MAN, передает ПРАЙМ-ТАСС.