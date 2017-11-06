Гривня начала неделю укреплением к доллару и евро

В понедельник, 6 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,81/26,83 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,12/31,14 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,46 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,87 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 300 сделок на сумму 184,92 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября к закрытию торгов котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 26,95/26,97 гривни/доллар.