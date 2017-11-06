Украинцев будут идентифицировать по цифровой подписи - Порошенко подписал закон

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «Об электронных доверительных услугах».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развития единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

«В законе также определены условия признания в Украине электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными поставщиками, которые обеспечат активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции нашего государства в мировое электронное информационное пространство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных, права и обязанности субъектов правовых отношений в этой сфере, порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также правовые и организационные основы осуществления электронной идентификации.

Таким образом, закон должен урегулировать отношения в сферах предоставления электронных доверительных услуг и электронной идентификации.

В частности, вводятся такие механизмы как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронная отметка времени, регистрируемая электронная доставка, интероперабельность и т.п.

Кроме того, закон облегчает трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия для безопасной электронной идентификации и аутентификации, а также взаимного признания ключевых компонентов трансграничных цифровых услуг, таких как электронная идентификация, электронные подписи, электронные документы и услуги, определяет основные принципы государственного регулирования в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации.

Документом также вводится административная услуга по включению юридических и физических лиц - предпринимателей, которые намерены предоставлять электронные доверительные услуги (EPG), в Доверительный список, а также устанавливается порядок ведения такого списка. Кроме того, определяется процедура независимой оценки соответствия ЭДУ и также возможность использования указанными лицами в своей деятельности как национальных, так и международных стандартов.

Как сообщал УНИАН, закон № 2155-VIII был принят Верховной Радой 5 октября, а вступает в силу через год со дня его опубликования, кроме статьи 10, которая вступает в силу со дня опубликования этого закона.