Болгарии потребуется не менее 2-3 года для выхода экономики из кризиса

Болгарии потребуется не менее двух-трех лет для выхода экономики из кризиса, заявил во вторник министр финансов страны Пламен Орешарский, сообщает ИА Новости.

"Болгарии потребуется два или три года, чтобы преодолеть негативные последствия глобального финансового кризиса. На протяжении этого периода мы должны прилагать усилия для того, чтобы отразить влияние неблагоприятной финансовой ситуации", - сказал Орешарский, которого цитирует болгарская газета "Стандарт". Министр сравнил ситуацию в Болгарии с положением в других странах ЕС. "Некоторые эксперты предполагают, что негативное влияние кризиса на экономику полностью возможно предотвратить, но это неправда. Даже самые сильные экономики Европы сократились на 5-6%", - сказал Орешарский. По данным Национального статистического института, ВВП Болгарии сократился в первом квартале 2009 года на 3,5% в годовом выражении. ВВП страны составил за январь-март 2009 года 13,74 миллиарда левов (9,5 миллиарда долларов), что составляет 96,5% от ВВП первого квартала 2008 года. Это первое снижение ВВП страны с 1997 года. Падение значительно превосходит прогнозы макроэкономических институтов - так, Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал сокращение ВВП страны на 3% в 2009 году и на 1% в 2010 году.