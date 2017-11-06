В Кабмине заявили, что не повышали пенсии ни прокурорам, ни судьям, ни депутатам

После принятия пенсионной реформы в Украине стало выгоднее получать пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, чем по специальным законам. Таким образом, получатели спецпенсий могут обратиться в Пенсионный Фонд Украины для пересчета их пенсий по общим правилам, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

Читайте такжеВ правительстве рассказали, когда следует ожидать повышения социальных пенсий и выплат инвалидам

«Многие ученые и государственных служащих сейчас жалуются на то, что им не пересчитали пенсии. Таким людям следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и просчитать целесообразность перехода со специальной пенсии на обычную пенсию. Обычная пенсия сейчас может быть значительно выше, чем прежняя научная пенсия или пенсия государственного служащего», - процитировала пресс-служба вице-премьер-министра.

Согласно сообщению, Розенко отметил, что все необходимые перерасчеты будут осуществлены в присутствии человека, который обратился, и очень быстро.

«Мы не повышали пенсии ни бывшим прокурорам, ни судьям, ни народным депутатам или министрам, ни чиновникам разных уровней. Осовременивание пенсий касается, прежде всего, тех людей, которые проработали всю жизнь действительно на тяжелых профессиях. И наибольшее повышение произошло у тех, кому с 2011 года не были сделаны никакие перерасчеты пенсий», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, закон о пенсионной реформе Верховная Рада приняла 3 октября, и он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Базовая средняя заработная плата для расчета пенсий составляет 3764 грн 60 коп., что почти в три раза больше, чем до реформы - 1197 грн.

В результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 млн пенсионеров. Доплату до 200 грн получили 4 млн 794,8 тыс. человек, доплату в размере от 200 до 500 грн – 2 млн 069,8 тыс. человек. Повышение пенсий в размере от 500 грн до 1000 грн коснулось 1 млн 291,6 тыс. пенсионеров, и еще 2 млн 082,6 тыс. человек получили увеличенные пенсии более чем на 1000 грн.