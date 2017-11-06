Украинцы впервые с января 2015 года купили в банках больше валюты, чем продали
Последний раз покупка валюты населением через банки превышала ее продажу в январе 2015 года, когда украинцы купили на $19,4 миллиона больше, чем продали.
Чистая покупка (превышение покупки над продажей) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в октябре составила 2,4 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Читайте такжеУкраинцы в сентябре продали банкам почти на $41 миллион больше валюты, чем купили
Согласно приведенным данным, последний раз покупка валюты населением через банки превышала ее продажу в январе 2015 года, когда украинцы купили на 19,4 миллиона долларов больше, чем продали, и после этого продажа наличной валюты населением через банковскую систему превышала ее покупку.
По данным НБУ, в октябре банки продали наличной валюты населению на 712 миллионов долларов, купили – на 709,6 миллиона долларов.
В то же время, за период с начала года - январь-октябрь - продажа наличной валюты населением через банки остается выше покупки на 2,033 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.