Astrum: НБУ может отказаться от спецаукционов

В ближайшее время НБУ может отказаться от практики продажи иностранной валюты физическим лицам через спецаукционы. Рыночный курс уже ниже, чем курс Нацбанка, а объемы продаж на последних аукционах были низкими.

Таково мнение Алексея БЛИНОВА, эксперта компании «Astrum Investment Management».

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что за первые шесть рабочих дней мая (5-13 мая) украинцы продали иностранной валюты на USD 90,5 млн. больше, чем купили.

Как отмечает эксперт Astrum, данная цифра отражает реакцию населения на укрепление гривни в мае. В условиях, когда доллар теряет 5-10 копеек в сутки, многие украинцы стали продавать валюту из-за опасений потерять деньги вследствие укрепления гривни. Аналогичная ситуация наблюдалась в июне-июле 2008 г. на фоне спекуляций о том, что гривня сильно укрепится.