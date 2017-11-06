НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины решил отнести к категории неплатежеспособных банк "Богуслав", который по результатам диагностики нуждался в докапитализации, но по состоянию на 1 ноября не достиг запланированного размера уставного и регулятивного капитала.

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Как сообщается на сайте НБУ, в течение августа-октября руководство и владельцы банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации путем погашения неработающих активов и увеличения объема обеспечения по кредитам, однако по состоянию на 1 ноября банк не обеспечил увеличения уставного капитала.

"Размер регулятивного капитала банка "Богуслав" на 1 ноября 2017 года был ниже одной трети от минимального уровня", - отметил регулятор.

Ссылаясь на данные Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацбанк заверил, что 96% или 5,6 тыс. вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тысяч гривень.

Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября владельцами существенного участия банка были Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.

Банк "Богуслав" стал девятым, выбывшим с рынка финучреждением с начала текущего года в результате продолжающейся масштабной банковской чистки, по итогам которой 33 банка были признаны неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м году.

Согласно данным Единого государственного реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отстраненный председатель ГФС Роман Насиров в 2015 году держал на счетах в банке "Богуслав" 1,677 миллиона гривен.

Также он задекларировал 2,852 миллиона гривен на счету в банке "Богуслав" своей жены.

Как впоследствии сообщил на своем сайте Фонд гарантирования вкладов, временная администрация под руководством Сергея Калугина работает в банке с 13:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, и введена сроком на 1 месяц – до 5 декабря 2017 года включительно. О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд сообщить дополнительно.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, уставный капитал банка не может быть ниже 500 миллионов гривень. Национальный банк установил для банков график докапитализации до этой отметки, в том числе обязал финучреждения увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

На практике требования НБУ оказались неподъемными для ряда банков, а также у регулятора возникли вопросы к источникам происхождения средств для докапитализации некоторых акционеров, в результате Национальный банк уже принял несколько решений о выведении финучреждений с рынка за невыполнение требований о докапитализации.

23 марта Верховная Рада приняла Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе. Пока о желании воспользоваться возможностями этого закона заявили всего несколько банков, включая "Апекс-Банк", "Финансовый партнер", "Промышленно-финансовый банк".

В начале октября в Национальном банке заявили о планах пересмотреть график обязательной докапитализации небольших банков, растянув его на более длительный срок.