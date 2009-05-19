Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что курс доллара продолжит снижаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в Виннице на совещании с представителями органов местной власти по вопросам местного и регионального развития.

По словам В.ЮЩЕНКО, об этом свидетельствует экономическая ситуация в стране, в том числе сбалансированный торговый баланс.

“Тенденция роста национальной гривни стабильная”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что и раньше отмечал, что гривня была «передевальвирована”.