Ющенко: гривня продолжит укрепляться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что доллар в отношении гривни продолжит падение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил в Виннице на совещании с представителями органов местной власти по вопросам местного и регионального развития.

По словам В.ЮЩЕНКО, об этом свидетельствует экономическая ситуация в стране, в том числе сбалансированный торговый баланс.

“Тенденция роста национальной гривни стабильная”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что и раньше отмечал, что гривня была «передевальвирована”.

Ранее председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ также не исключил резкого укрепления гривни.

Отметим, по мнению Алексея БЛИНОВА, эксперта компании «Astrum Investment Management», в ближайшее время НБУ может отказаться от практики продажи иностранной валюты физическим лицам через спецаукционы. Рыночный курс уже ниже, чем курс Нацбанка, а объемы продаж на последних аукционах были низкими.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что за первые шесть рабочих дней мая (5-13 мая) украинцы продали иностранной валюты на USD 90,5 млн. больше, чем купили.

Как отмечает эксперт Astrum, данная цифра отражает реакцию населения на укрепление гривни в мае. В условиях, когда доллар теряет 5-10 копеек в сутки, многие украинцы стали продавать валюту из-за опасений потерять деньги вследствие укрепления гривни. Аналогичная ситуация наблюдалась в июне-июле 2008 г. на фоне спекуляций о том, что гривня сильно укрепится.