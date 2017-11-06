От "Приватбанка" требуют досрочного погасить $375 миллионов долга по еврооблигациям

Madison Pacific Trust Limited (Гонконг), новый доверительный управляющий держателей еврооблигаций национализированного "ПриватБанка" двух выпусков на общую сумму 375 миллионов долларов с погашением в 2018 году, направил финучреждению уведомление о досрочном взыскании задолженности.

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"2 ноября 2017 года новый доверительный управляющий направил уведомление о досрочном взыскании в "ПриватБанк" и копию уведомления эмитенту", - сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно приведенным данным, речь идет о еврооблигациях "ПриватБанка" на 175 миллионов долларов под 10,875% годовых и на 200 миллионов долларов под 10,25% годовых с погашением в 2018 году.

Также сообщается, что управляющий будет информировать держателей облигаций о ходе дела.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

После решения о национализации "ПриватБанк" заменил обязательства по облигациям трех серий на 595 миллионов долларов перед специальной компанией (SPV, Великобритания) на акции дополнительной эмиссии.