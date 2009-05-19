Прирост ПИИ в Украину в I квартале составил 819,5 млн. долл.

Прирост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в первом квартале 2009 года с учетом переоценок, потерь и курсовой разницы составил 819,5 млн. долл., или 24,4% показателя января-марта 2008 года. За первый квартал 2009 года нерезидентами изъят капитал в размере 70,1 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в первом квартале т.г. в экономику Украины иностранными инвесторами вложено 1 млрд. 175,5 млн. долл. прямых инвестиций, что составляет 36,2% показателя аналогичного периода 2008 года.

В комитете сообщили, что из стран ЕС поступило 684,1 млн. долл. (58,2% общего объема), из стран СНГ – 297,4 млн. долл. (25,3%), из других стран мира – 194 млн. долл. (16,5%).

В первом квартале 2009 года выросли объемы капитала из Кипра – на 158,9 млн. долл., Нидерландов – на 196,2 млн. долл., России – на 285,9 млн. долл. и Швейцарии – на 61,9 млн. долл. Указанные страны обеспечили почти 86% прироста иностранного капитала в Украину.

Прирост иностранного капитала в первом квартале 2009 года наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 284,4 млн. долл., операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям – на 236,4 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 56,4 млн. долл., а также на предприятиях промышленности – на 78,3 млн. долл.

По информации Госкомстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в Украину, на 1 апреля 2009 года составил 36 млрд. 526,6 млн. долл., что на 2,3% больше объемов инвестиций на начало 2009 года. В расчете на одного человека объем прямых иностранных инвестиций составляет 792,7 долл.