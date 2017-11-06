Официальный курс НБУ на 7 ноября: Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2685,0348 (6 ноября – 2696,2647)

100 EUR – 3111,9553 (6 ноября – 3143,0358)

10 RUR – 4,5953 (6 ноября – 4,6146)

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Как сообщал УНИАН, 6 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов остались на уровне середины торгов - 26,81/26,83 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,06/31,09 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,45/0,46 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,85 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 646 сделок на сумму 478,32 миллиона долларов.