Юристы отмечают незащищенность клиентов небанковских финучреждений

На сегодняшний день, в отличие от клиентов банков, заемщики небанковских финансовых учреждений остаются незащищенными от повышения кредитных ставок, отметил сегодня на пресс-конференции в УНИАН младший партнер юридической фирмы HBW & Orlov Кирилл ЛЕВТЕРОВ.

По его словам, единственным способом защиты от подобных действий финучреждения является обращение в судебные инстанции, но при этом нет никакой гарантии, что суд станет на сторону заемщика.

Как сообщил юрист HBW & Orlov Олег АНДРЕЙКИВ, юридические компании, которые берутся отстаивать интересы заемщика в такого рода спорах, сталкивают с тремя основными проблемами. Одна из них – отсутствие запрета на повышение ставок по кредитам для ряда небанковских финучреждений, вторая – двоякость трактовки пунктов кредитного договора и третья – это отношение к подобным делам представителей Фемиды.

«Все предоставленные нам договора были сформулированы таким языком, что мы, будучи юристами-практиками, вынуждены были задуматься и посоветоваться друг с другом, чтобы все-таки понять, каким образом эти нормы должны применяться на практике. Проанализировав эти договора, мы пришли к выводу, что многие нормы могут трактоваться по-разному», – отметил О.АНДРЕЙКИВ.

Кроме того, он подчеркнул, что во многих кредитных договорах наряду с пунктом, предусматривающим возможность изменения кредитной ставки в одностороннем порядке, прописан пункт, согласно которому все без исключения изменения в данный договор вносятся по обоюдному согласию сторон в письменном виде.

«То есть в договоре существует коллизия между одним пунктом, который требует какие-либо изменения вносить только по согласию сторон в письменном виде, и другим пунктом, который разрешает кредитору повышать ставку в одностороннем порядке», – подчеркнул О.АНДРЕЙКИВ.

Он сообщил, что, учитывая вышеизложенное, а также законодательство о защите прав потребителей, юристы обращают внимание судей на то, что заемщик подлежит приоритетной защите, в частности, с учетом материального фактора. Кроме того, существует возможность неправильного понимания заемщиком норм договора в момент его подписания. Так, в законе о защите прав потребителей есть норма, которая предусматривает, что нечеткие или двузначные положения разного рода договоров трактуются в пользу потребителя.

Вместе с тем, по словам О.АНДРЕЙКИВА, в большинстве случаев суд становится на сторону кредитора. «В данном случае потребители финансовых услуг небанковских финучреждений дискриминированы в связи с тем, что клиенты банков защищены от одностороннего повышения процентной ставки со стороны кредиторов, а потребители услуг небанковских финучреждений – нет», – отметил он.

При этом О.АНДРЕЙКИВ сообщил, что уже подготовлены изменения в законодательство, которыми будет введен запрет на повышение ставок не только для банков, но и для небанковских финучреждений, однако в то же время планируется внести и другие законодательные изменения, которые, к сожалению, позволят финучреждениям обходить данным запрет.

Так, в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» планируется внести следующую норму: «Финансовым учреждениям запрещается в одностороннем порядке увеличивать размер процентной ставки или других платежей, предусмотренных кредитным договором или графиком погашения долга, за исключением случаев, установленных законом».

«Закон о защите прав потребителей предусматривает, что по потребительскому кредиту процентная ставка может быть изменена, и существует только одно обязательство кредитора – оповестить заемщика. Таким образом, они могут спокойно руководствоваться не Гражданским кодексом, а законом о финансовых учреждениях, и прописывать в соответствии с законом о защите прав потребителей положение об изменении процентной ставки. Конечно, как суды в данном случае будут поступать, мы не можем предугадать», – отметил О.АНДРЕЙКИВ.