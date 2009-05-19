Украина инвестировала в экономику других стран в I кв. 8,8 млн. долл.

.В январе-марте текущего года из Украины в экономику других стран направлено 8,8 млн. долл. прямых инвестиций.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 апреля 2009 г. составил 6 млрд. 225 млн. дол., в т. ч. в страны ЕС – 5 млрд. 940,8 млн. долл. (95,4% общего объема), в страны СНГ – 224,2 млн. долл. (3,6%), в другие страны мира – 60 млн. долл. (1%).

Сумма кредитов, предоставленных украинскими резидентами предприятиям прямого инвестирования, на 1 апреля 2009 года составила 123,3 млн. долл.

Общий объем прямых инвестиций в экономику других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 348,3 млн. долл.