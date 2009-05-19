Глава ВБ: Падение мировой экономики остановилось, финрынки оживляются

Падение мировой экономики остановилось и заметны признаки улучшения ситуации на финансовых рынках, заявил во вторник руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик (Robert Zoellick) в ходе интервью Национальному телевидению Испании (TVE1). Б этом сообщает РИА Новости.

"Падение прервалось, и хотя будут еще спады, они уже не будут такого масштаба. Финансовые рынки показывают определенные признаки восстановления в развитых и развивающихся странах", - отметил Зеллик, уточнив, что он "не оптимист и не пессимист, а реалист". По мнению главы ВБ, находящегося с визитом в Мадриде, восстановление мировой экономики, возможно, начнется уже в конце 2009 - начале 2010 года. Зеллик отметил, что для этого существенным моментом является оказание помощи бедным и развивающимся странам. "Необходимо лучше координировать усилия, для того, чтобы преодоление кризиса не коснулось только Европы и Соединенных Штатов, а затронуло весь мир", - заявил глава ВБ. Именно для координации действий по оказанию финансовой помощи бедным странам Роберт Зеллик и приехал в испанскую столицу. В ходе переговоров с премьер-министром страны Хосе Луисом Родригесом Сапатеро глава ВБ отметил существенный вклад Испании в финансирование программ Всемирного банка, говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой правительства по завершении переговоров. "Испания, несмотря на собственные трудности, держит данное слово и оказывает серьезную финансовую поддержку наиболее бедным из развивающихся стран в обеспечении продовольственной безопасности, поддержке развития сельского хозяйства, защите окружающей среды, оказании гуманитарной помощи", - отметил Зеллик. В январе, в ходе состоявшейся в Мадриде встречи высокого уровня по проблеме мировой продовольственной безопасности, Испания обязалась выделить на гуманитарные продовольственные программы более 500 миллионов евро, более половина из которых - 268 миллионов - уже инвестированы в подобные проекты.