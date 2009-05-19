Merrill Lynch оценивает долю плохих кредитов в РФ до 10%

Международный банк Merrill Lynch оценивает нынешний уровень просроченных кредитов в российской банковской системе на уровне 10% и прогнозирует увеличение этого показателя до 15%, говорится в отчете банка. "Резкое ухудшение качества выданных кредитов вызывает серьезные опасения. В настоящий момент аналитики ML оценивают долю плохих кредитов на уровне 10% (по данным ЦБ РФ на 1 апреля - 3,1%, что банк считает недооцененным). Прогнозируется дальнейшее увеличение доли плохих кредитов до 15%. Несмотря на то, что ЦБ РФ выделил на рекапитализацию сектора более одного триллиона рублей, возвращения аппетита к риску в ближайшее время ожидать не стоит", - считают аналитики банка. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Merrill Lynch, в текущем году возможно сокращение объемов потребительского кредитования (в реальном выражении) на 10% по сравнению с 2008 годом. Кредитование реального сектора экономики в рублевом эквиваленте на протяжении всего 2009 года останется на одном и том же уровне, в то время как в реальном выражении объем кредитования сократится, добавляют аналитики. Согласно отчету Merrill Lynch, рост кредитования может начаться в 2010 году, однако возвращения темпов 2005-2008 годов ждать не стоит. "Это связано с отсутствием массового притока ликвидности из внешних рынков", - заключают аналитики банка.