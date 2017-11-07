ЕС обсудит создание черного списка "налоговых гаваней" из-за Paradise Papers

Страны Евросоюза обсудят планы по созданию черного списка "налоговых гаваней" после новой утечки финансовых документов, получивших название Paradise Papers ("Райские бумаги"). Об этом пишет УП со ссылкой на Reuters.

По данным издания, обсуждение черного списка состоится во вторник, 7 ноября, на встрече министров финансов ЕС, во время которой будут рассматриваться Paradise Papers.

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Как отмечается, на данный момент у каждого государства ЕС есть свои списки юрисдикций, которые слабо согласуются в налоговых вопросах. Критерии определения "налогового убежища" сильно различаются среди государств ЕС, а некоторые из них не допускают каких-либо юрисдикций в своих национальных черных списках.

Ранее европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси назвал потрясающими данные, представленные в документах Paradise Papers относительно уклонения от уплаты налогов, и призвал к созданию реестра нарушителей.

Как сообщал УНИАН, Международный консорциум журналистских расследований обнародовал массив документов, который по масштабу можно сравнить с "панамским досье". Результаты расследования, которое получило название "Райское досье" (Paradise Papers), были опубликованы в воскресенье, 5 ноября.