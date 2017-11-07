Трамп просит Конгресс увеличить оборонные расходы почти на $6 миллиардов

Президент США Дональд Трамп направил в Палату представителей Конгресса США письмо, в котором попросил конгрессменов увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год. Об этом говорится в послании американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома, передает РБК.

"Я прошу конгресс рассмотреть следующие бюджетные поправки для министерства обороны [США] к 2018 году", - отметил Трамп. В следующем году военному ведомству, по его мнению, в частности будут необходимы дополнительные $4 млрд "для поддержки скорейшего поражения ракет и усиления обороны в рамках противодействия угрозе со стороны Северной Кореи".

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"Соответствующая просьба поддерживает дополнительные усилия [властей США] по обнаружению, поражению и защите от использования КНДР баллистических ракет против Соединенных Штатов", - уточнил президент США.

Помимо этого еще $1,2 млрд. Трамп попросил у конгресса для поддержки стратегии его администрации в Южной Азии. "Этот запрос также включает расходы, связанные с увеличением численности американских войск в Афганистане", - пояснил президент, заметив, что эти "дополнительные ресурсы позволят Министерству обороны США развернуть дополнительные 3,5 тыс. военнослужащих" в республике, а также будут обеспечивать финансирование срочных потребностей и возможных специальных операций.

Также в своем письме президент просит выделить дополнительные $700 млн на ремонт кораблей Военно-морского флота США John S. McCain и Fitzgerald, которые в 2017 году столкнулись с гражданскими судами.