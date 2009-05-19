Ющенко называет бюджет-2009 нереальным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет государственный бюджет на 2009 год нереальным, и настаивает на его пересмотре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня в Виннице на совещании с представителями органов местной власти.

В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, финансовая система была подорвана, когда был принят государственный бюджет, построенный на завышенных показателях. Это, в свою очередь, вызвало проблемы и в социальной сфере, когда невозможно обеспечить своевременные выплаты пенсий, зарплат, стипендий, других видов социальной помощи.

«Повторяю: бюджет нереален, и должен быть пересмотрен. Это моя принципиальная позиция. Имею в виду также и местные бюджеты», - отметил Президент.

По словам главы государства, вызывает вопросы и распределение в этом году средств Стабилизационного фонда государственного бюджета, который фактически превращен в резервный фонд правительства.