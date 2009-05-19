НБУ купил на межбанке 60 млн. долларов

Национальный банк Украины вчера, 18 мая, купил на межбанковском валютном рынке 60 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

"Вчера мы купили 60 млн. долларов. Возвращается тенденция давно уже призабытая", - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он отметил, что на сегодня можно говорить о зарождении потенциала оздоровительных процессов в экономике страны. Об этом свидетельствуют нормализация валютно-курсовой ситуации, стабилизация ситуации на межбанке, а также позитивная динамика инфляционной ситуации.

Как сообщалось, в течение нескольких месяцев на валютном рынке Украины фиксировался дефицит валюты и повышенный спрос на нее. Для удовлетворения спроса и курсовой стабилизации Национальный банк Украины продавал валюту из валютных резервов.

Сегодня, 19 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО спрогнозировал, что доллар в отношении гривни продолжит падение.

Об этом Президент заявил в Виннице на совещании с представителями органов местной власти по вопросам местного и регионального развития.

По словам В.ЮЩЕНКО, об этом свидетельствует экономическая ситуация в стране, в том числе сбалансированный торговый баланс.

“Тенденция роста национальной гривни стабильная”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что и раньше отмечал, что гривня была «передевальвирована”.

Ранее председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ также не исключил резкого укрепления гривни.

Отметим, по мнению Алексея БЛИНОВА, эксперта компании «Astrum Investment Management», в ближайшее время НБУ может отказаться от практики продажи иностранной валюты физическим лицам через спецаукционы. Рыночный курс уже ниже, чем курс Нацбанка, а объемы продаж на последних аукционах были низкими.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что за первые шесть рабочих дней мая (5-13 мая) украинцы продали иностранной валюты на USD 90,5 млн. больше, чем купили.

Как отмечает эксперт Astrum, данная цифра отражает реакцию населения на укрепление гривни в мае. В условиях, когда доллар теряет 5-10 копеек в сутки, многие украинцы стали продавать валюту из-за опасений потерять деньги вследствие укрепления гривни. Аналогичная ситуация наблюдалась в июне-июле 2008 г. на фоне спекуляций о том, что гривня сильно укрепится.