Япония расширила санкции против Северной Кореи

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что кабмин расширил санкционный список в отношении КНДР из-за ее ракетной угрозы, сообщает Росбалт.

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В списке появились 9 новых организаций и 26 частных лиц, активы которых будут заморожены на японской территории.

"Сегодня на заседании правительства 9 организаций и 26 человек из КНДР были включены в список лиц и организаций, активы которых должны быть заморожены. Ядерная и ракетная проблема КНДР стала небывалой до сих пор важной и приближающейся угрозой", - заявил Суга.

Генсек назвал совершенно неприемлемым тот факт, что КНДР игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия.

Отметил он и отсутсвие прогресса по решению важнейшей для Японии проблемы освобождения удерживаемых в Северной Корее японских граждан.