Закрытие межбанка: доллар снижается, евро незначительно подросло

На украинском межбанке торги по доллару закрылись котировками 7,6020/7,6150 грн./долл.

Киев. 19 мая. УНИАН. Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6050/7,6425, к 11:00 сузился спрэд – 7,6100/7,6250, а к 12:00 цены понизились до 7,6090/7,6190. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6020/7,6150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,6200/7,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2380/95, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2383/0,2393, а к 12:00 поднялись до 0,2387/0,2394. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2387/0,2393. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8300 (-0,3450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3595/1,3597, а к 16:00 повысились до 1,3623/1,3625. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3180/10,3620, к 11:00 цены установились на значениях 10,3365/10,3640, а к 12:00 ушли вверх – 10,3670/10,3905. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне откатились до 10,3530/10,3735.