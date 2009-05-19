Три компании будут проводить оценку залоговой недвижимости банков

Международная консалтинговая компания CB Richard Ellis и оценочные компании «Аргумент» и «СВК» представили новую совместную услугу для банков, инвесторов и аудиторских компаний, суть которой состоит в комплексном и независимом due diligence портфеля залогов банка.

Об этом УНИАН сообщили в компании CB Richard Ellis.

Как указывается в сообщении, в условиях роста безработицы и уменьшения доходов населения наибольшим рискам подвержены ипотечные кредиты, которые требуют максимальных выплат, тогда как цены на недвижимость в кризисное время изменяются достаточно быстро и непредсказуемо.

Во многих банках единая база данных объектов ипотеки требует доработки и корректировки, что могло бы существенно облегчить мониторинг залогового имущества и сделать его более прозрачным и точным.

Справка УНИАН. Компания CB Richard Ellis работает на международном рынке коммерческой недвижимости. Компания насчитывает больше 400 офисов в более чем 50 странах мира и штат сотрудников свыше 29 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США). В 2008 году оборот компании составил 5,1 млрд. долл.

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.

«Аргумент» (ТМ) – оценочная компания, специализирующаяся на оценке залогов и обслуживании банков. На территории Украины компания обслуживает около 30 банков. Входит в состав Ассоциации специалистов банковской оценки Украины. Основные услуги: оценка имущества, экспертная денежная оценка земельных участков, строительно-техническая экспертиза, автоэкспертиза, мониторинг залогов, анализ динамики рынка, расчет ликвидности имущества.

Компания «СВК» была создана в 2005 г. как универсальная оценочная компания для оценки имущества. Эксперты компании проводят независимую оценку любых активов: имущества, имущественных прав, целостных имущественных комплексов (бизнеса), корпоративных прав и ценных бумаг.