Эксперт: Выход Украины из кризиса не будет быстрым

Выход Украины из кризиса, скорее всего, не будет быстрым.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО сегодня во время круглого стола, посвященного проблемам выхода экономики Украины из кризиса.

По словам эксперта, сегодня украинская экономика тесно связана с мировой, которая еще ощущает на себе кризисные явления. «Украина завязана на других рынках. В частности, кризисные явления в экономике России отражаются и на Украине, к примеру, 50% поставок нашей машиностроительной продукции приходится на Россию», – отметил О.УСТЕНКО.

Он также добавил, что экономика наиболее экономически мощного государства в мире – США еще пребывает под влиянием кризисных явлений. По оценке эксперта, во втором квартале текущего года можно ожидать продолжения падения экономики США, в третьем, скорее всего, в США будет нулевой ВВП, а незначительный рост американской экономики начнется только в четвертом квартале. «И это оптимистический сценарий», – сказал О.УСТЕНКО.

При этом он отметил, что развивающиеся экономики будут повторять движение мировой экономики приблизительно с квартальным лагом.

О.УСТЕНКО также добавил, что девальвация гривни сыграла свою позитивную роль, повысив конкурентоспособность украинской продукции. В то же время, по его словам, украинская экономика нуждается в реформировании, в противном случае какие-либо кризисные явления в мировой экономике будут оказывать на нее все более негативное влияние.