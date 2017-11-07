В Брюсселе министры финансов стран ЕС обсудят скандал с офшорными зонами (видео)

В Брюсселе министры финансов стран ЕС обсудят скандал с офшорными зонами, сообщает ТСН.ua.

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"Европейский комиссар по вопросам экономики Московиси призывает создать общий реестр нарушителей и внедрить меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне журналисты-расследователи из 67 стран обнародовали так называемое "Райское досье" - это 13,5 миллионов документов, в которых говорится о хранении в офшорах почти восьми триллионов долларов.