В Брюсселе министры финансов стран ЕС обсудят скандал с офшорными зонами (видео)
11:04, 07 ноября 2017Финансы
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Европейский комиссар по вопросам экономики Московиси призывает создать общий реестр нарушителей и внедрить меры предосторожности.
Иллюстрация REUTERS
В Брюсселе министры финансов стран ЕС обсудят скандал с офшорными зонами, сообщает ТСН.ua.
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"Европейский комиссар по вопросам экономики Московиси призывает создать общий реестр нарушителей и внедрить меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне журналисты-расследователи из 67 стран обнародовали так называемое "Райское досье" - это 13,5 миллионов документов, в которых говорится о хранении в офшорах почти восьми триллионов долларов.
В Брюсселе министры финансов стран ЕС обсудят скандал с оффшорными зонами
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