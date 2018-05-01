Украина в глобальных рейтингах: ждать ли прорыва

Всемирный банк опубликовал обновленный рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business 2018, являющийся одним из основных с точки зрения оценки инвестиционной привлекательности стран на мировой арене. Несмотря на чаяния украинского правительства подняться на 7-10 позиций в этом году, Украина продемонстрировала довольно скромный прогресс, поднявшись лишь на четыре позиции – до 76 места.

Для детального знакомства с предпринимаемыми шагами в этом году нашу страну по приглашению Министерства экономического развития и торговли посетила специальная миссия Всемирного банка, призванная объективно оценить прогресс в дерегуляции бизнеса, однако чуда так и не произошло.

Существенное улучшение было зафиксировано лишь в компоненте получения разрешений на строительство (страна взлетела на 35 место с прежней позорной 140-й позиции). Кроме того, несколько улучшились показатели налоговой составляющей рейтинга за счет снижения единого социального взноса, а также защиты прав миноритарных инвесторов.

Чиновники заявляют, что результат в Doing Business 2018 хоть и небольшой, но позитивный, и теперь уж им точно стало понятно, куда и с какой скоростью надо двигаться.

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«Мы идем вперед. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но мы четко знаем, в каком направлении нам нужно двигаться. В этом году миссия Всемирного банка приезжала в Украину по нашему приглашению, чтобы их выводы были максимально объективными. Я думаю, мы продолжим такую ​​практику в дальнейшем. И конечно, нужно работать на улучшение бизнес-климата», - отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Конечно, прогресс в Doing Business за последние шесть лет нельзя не отметить – рост Украины в рейтинге составил более трех десятков позиций. Тем не менее, рост мог бы быть более значительным.

По оценкам Минэкономразвития, в случае повышения страны в рейтинге на 10 позиций дополнительный ежегодный приток инвестиций в экономику мог бы составить около 1 млрд долларов. Более скромные же показатели приводят к потере времени, денег и новым разочарованиям. К тому же, по мнению заместителя главы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, инвесторов в первую очередь интересует не действующая позиция стран, а быстрая и впечатляющая динамика роста.

«Инвесторов меньше интересуют конкретные показатели. Их интересует, что будет с этими показателями дальше, что делает государство для того, чтобы изменилось то или другое позиционирование. Их интересует динамика, но они должны к чему-то привязаться – для этого и существуют рейтинги. Рейтинги аккумулируют несколько аспектов и дают возможность анализировать развитие в разных направлениях - военном, экономическом, человеческом капитале, образовании и так далее», - сказал Шимкив.

В этом компоненте мы проигрываем нашим соседям по рейтингу – Киргизстану (77 место) и Бутану (75 место), которые продемонстрировали более впечатляющий прогресс. Конечно, относительно большую и зарегулированную экономику Украины реформировать гораздо сложнее, чем в случае более скромных по размеру и населению стран, но наши соседи, в том числе – развязавшая против нас войну Россия, убежали далеко вперед и находятся в ТОП-50.

Дело в том, что Doing Business – довольно точечный рейтинг легкости ведения бизнеса, которым оценка инвестиционной привлекательности не ограничивается. Во многих других важных рейтингах ситуация выглядит для нас гораздо хуже. А это значит, что борьбу за инвестиции в регионе мы можем проиграть. И тогда сделанные премьер-министром Владимиром Гройсманом заявки на скорое достижение самого быстрого на континенте экономического роста будут вызывать лишь горькую улыбку.

Средняя температуру по больнице

В глобальных экономических рейтингах Украина традиционно продолжает отставать не только от развитых стран с эффективно функционирующими экономическими системами, но и от ближайших соседей, которые три десятка лет назад на момент распада СССР и социалистического блока находились приблизительно на одном уровне развития.

И в Doing Business позиция нашей страны является еще сравнительно высокой. К примеру, согласно индексу экономической свободы, Украина находится на 166 месте из 180 стран, в индексе экономического процветания на 109 месте из 147 стран, в рейтинге налоговой нагрузки на 84 месте из 190 стран, в индексе глобальной конкурентоспособности на 81 месте из 137 стран.

По большому счету – это оценки двоечника, не способного на быстрое освоение уроков и исправление ошибок. В то время, когда многие государства, отказавшиеся от популизма и обуздавшие коррупцию, демонстрировали впечатляющий экономический и социальный прогресс, Украина топталась в своем болоте, а ее население становилось все беднее и беднее.

По мнению главного экономиста инвестиционной компании Dragon Capital Елены Билан, Украина демонстрирует прогресс в «точечных» рейтингах.

«Украина показывает очевидный прогресс в «точечных» рейтингах, которые оценивают состояние экономики в одном либо нескольких близких направлениях. Например, рейтинг налоговой нагрузки или рейтинг Doing Business. Учитывая, что другие страны не стоят на месте, прогресс Украины в этих рейтингах является позитивным и отвечает реальной ситуации. Например, недавний опрос Европейской бизнес ассоциации доказал, что оценка бизнесом инвестиционного климата и деловой среды в стране заметно улучшились - индекс достиг наивысшей отметки с 2011 года», - сказала Билан.

По ее словам, медленный рост или, даже, его отсутствие в более комплексных рейтингах объясняется тем, что некоторые факторы быстро изменить в лучшую сторону не представляется возможным.

«Отсутствие значительного прогресса в более комплексных рейтингах не должно удивлять. Такие рейтинги, как индекс конкурентоспособности, индекс экономических свобод либо индекс процветания, являются системными и охватывают много направлений и составляющих, которые не всегда прямо связаны с экономикой и не способны к быстрым изменениям, например - инфраструктура. Они так же учитывают факторы, которые не зависят от руководства страны и базируются на довольно длинном перечне исторических данных», - подчеркнула эксперт.

Наша страна традиционно занимает низкие места в рейтингах, напрямую связанных с качеством государственного управления. К примеру, проблемы в борьбе с коррупцией, низкий уровень защиты прав собственности, неэффективная судебная система тянут Украину вниз. Это те факторы, которые при должной политической воле вполне возможно в среднесрочной перспективе изменить в лучшую сторону. Пример тому - Грузия, которая плотно закрепилась в ТОП-10 Doing Business, что дает возможность стране с относительно скромными ресурсами развивать национальную экономику и привлекать зарубежные инвестиции.

По мнению Шимкива, международные рейтинги могут выступать целевыми направлениями деятельности государства. «Когда я пришел в политику из бизнеса, то первое, что меня поразило - в государственном управлении не использовались KPI - ключевые показатели эффективности. В государственном управлении они, как правило, сталкиваются с сопротивлением восприятия, хотя в бизнесе они являются одним из основных инструментов, которыми можно сравнивать эффективность разных команд, более качественно оценивать динамику развития рынков, потенциал. Рейтинги - один из подвидов KPI, которые оценивают страну», - отметил Шимкив.

Таким образом, если оценивать действия властей по улучшению конкурентных позиций Украины в глобальных рейтингах как KPI - оценка вряд ли может быть слишком удовлетворительной. Однако стоит ли делать рейтинги самоцелью, и - самое главное, гарантируют ли высокие позиции большие инвестиции и новое качество жизни для граждан?

Погоня за счастьем

С учетом значительного интереса к разнообразным глобальным рейтингам стран, становится актуальным вопрос, что за всем этим стоит - реальные инвестиции и экономический рост благодаря позитивным изменениями, либо простая сумма малопонятных коэффициентов, которые ни во что не трансформируются.

«Для того, чтобы понять, что такое рейтинги, нужно осознать, что они не являются самоцелью. Это как температура, как давление - инструмент замера. Есть много подходов к тому, как измерять температуру - в градусах, в кельвинах, фаренгейтах. Вы не можете точно сказать по своей температуре, что 36,6 - это хорошо, а 36,7 - нет. Вот уже 37 - это да, с этим нужно что-то делать, и рейтинги показывают, в каком направлении двигаться», - отметил Шимкив.

По мнению президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, совокупность рейтингов не дает обобщающего понимания ситуации в той или иной стране.

«Есть настолько много рейтингов, что непонятно, это «зрада» или «перемога». Говорят, что «мы понимаем общую картину». Мы ее не понимаем. Что нам их, один с другим сложить и посмотреть, плюс или минус? Как их складывать? В то же время, один конкретный рейтинг можно «захватить», либо зная его технологию составления, либо контактируя с теми двумя, тремя или четырьмя экспертами, которых опрашивают для их составления. При этом 37 рейтингов «захватить» невозможно, и в этом плане совокупность ценна», - говорит Милованов.

При этом директор по коммуникациям правительственного Офиса по привлечению инвестиций Любомир Маркевич отметил, что рейтинги не могут выступать «точкой входа» для инвестиций – на первый план выступают другие факторы.

«Большие инвесторы, по сути, подходят к вопросу своего расширения в другие страны не на основании рейтингов как таковых, а на основании других факторов. Рейтинги могут быть использованы для сверки правильной оценки конкретных индикаторов. Но не думаю, что с рейтингов они начинают. Каким образом такая коррумпированная страна, как Китай, достигает стольких миллиардов инвестиций каждый год и безостановочно? Есть разные другие преимущества, и бороться вы с этим не можете, рейтинг не будет играть решающей роли», - говорит он.

По словам представителя Офиса, реальным практическим инвестиционным преимуществом Украины является то, что страна постоянно заявляет о своем курсе на европейскую интеграцию и находится на границе с Европейским Союзом. Кроме того, при рассмотрении вопроса инвестирования на первый план выходят и другие институциональные факторы, которые часто в разы важнее, чем рейтинги.

«Инвесторы, представляющие большие международные компании на должностях директоров, моего возраста 55-65 лет и еще хорошо помнят холодную войну. Они вышли из поколения холодной войны, и это идея фикс, которая накладывается на нынешнюю ситуацию в стране. Единственное, что может их заинтересовать - что в Украине делают мои конкуренты? Они смотрят не столько на рейтинг, сколько на то, что тут делают конкуренты. И когда большие инвесторы уже представлены, то тоже крупные инвесторы, но на уровень ниже, заходят в страну. Если же вы молодой инвестор, немного в этом понимаете и имеете очень мало денег, то рейтинг может вас напугать», - подчеркнул Маркевич.

Таким образом, высокая или низкая позиция в каком-либо глобальном рейтинге сама по себе не гарантирует ни притока инвестиций и экономического процветания, ни регресса и деградации, что демонстрируют примеры ряда стран. Рейтинги вряд ли могут служить самоцелью или основой для формирования государственных стратегий, однако они, безусловно, являются примером независимой экспертной оценки ситуации в экономических и социальных секторах, которой часто не хватает внутри страны. И пока произносимые в коридорах власти слова дерегуляция и эффективное государственное управление не обретут реальное жизненное наполнение, более успешные соседи продолжат опережать Украину как по оценке легкости ведения бизнеса, так и в других международных соревнованиях.

Максим Шевченко