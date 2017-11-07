Международные резервы Украины превысили $18,7 миллиарда

Международные резервы Украины в октябре выросли на 0,5%, или на 98 миллионов долларов, - до эквивалента 18,736 миллиарда долларов США на 1 ноября, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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По информации регулятора, показатель резервов на начало ноября на 21% превышает уровень на начало текущего года и третий месяц подряд обновляет максимум с начала 2014 года.

Нацбанк отметил, что рост резервов в октябре обусловлен поступлениями в пользу правительства на 185,3 миллиона долларов и от операций на внутреннем рынке на 100 миллионов долларов.

В то же время 147,2 миллиона долларов в октябре из резервов было направлено на валютные интервенции, еще 30,9 миллиона долларов - на долговые платежи правительства в иностранной валюте.

Также сообщается, что по состоянию на 1 ноября объем резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины и текущих операций.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18,638 миллиарда долларов, что на 20% выше показателя на начало года и является максимальным показателем с начала 2014 года.

В конце октября Национальный банк снизил прогноз резервов Украины на конец 2017 года до 18,6 миллиарда долларов с 20 миллиардов долларов, прогнозируемых ранее, поскольку ожидает поступления очередного транша кредита Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года, а не в конце текущего года, как ожидалось ранее.

В 2016 году международные резервы Украины выросли на 17% - до 15,539 миллиарда долларов.