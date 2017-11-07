Безналичный расчет набирает обороты: число выпущенных карт превысило 60 миллионов штук (инфографика)

Общее количество выпущенных банками платежных карт в обращении в Украине на 1 октября 2017 года составило 60,192 миллиона штук, что на 2,559 миллиона штук больше показателя на 1 января 2017 года.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, количество активных платежных карт, по которым проводились расходные операции за последние 3 месяца, за этот период выросло на 1,688 миллиона штук – до 34,077 миллиона штук.

Количество держателей платежных карт выросло на 507 тысяч человек - до 42,252 миллиона человек.

Сумма безналичных платежей с использованием платежных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 29% - до 1,458 триллиона гривень, количество операций - на 22,2%, до 2,22 миллиарда.

На 1 октября в Украине насчитывалось 36 536 банкоматов и 241 624 терминала, а также 165 050 предприятий торговли и сферы услуг были оборудованы POS-терминалами.

Лидерами среди банков в Украине по количеству платежных карт и инфраструктуры их обслуживания остаются "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Как сообщал УНИАН, общее количество выпущенных банками платежных карт в обращении в Украине на 1 января 2017 года составляло 57,633 миллиона штук, что на 1,674 миллиона штук, или на 2,8%, меньше показателя на 1 января 2016 года.