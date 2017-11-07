НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях на 20 миллиардов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на данный момент расследует 49 дел о коррупции на государственных предприятиях на общую сумму 20 млрд грн.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на слова заместителя министра Максима Нефедова.

«Только НАБУ сейчас расследует 49 дел на 20 млрд грн о коррупции на госпредприятиях», - сказал Нефедов.

По его словам, в Украине правительство при населении в 42 млн человек руководит 3444 госпредприятиями, в то время как в Китае с населением в 1,4 млрд человек правительство руководит 102 госпредприятиями.

«Если бы каждый министр тратил по 1 часу на руководство каждым госпредприятием в неделю, то работал бы по 7 с половиной дней в неделю 24/7. Это абсурд», - подчеркнул замминистра.

При этом Нефедов отметил, что приватизация позволит устранить коррупцию на реализуемых предприятиях, а также сэкономить деньги налогоплательщиков, которые тратятся на покрытие убыточной деятельности.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Центра экономической стратегии, около 84% украинцев уверены, что политики разворовывают государственные предприятия в интересах своих компаний.

По словам главы правительства Владимира Гройсмана, потери Украины на госпредприятиях за последние 10 лет составили 82 млрд грн.

Верховная Рада рассмотрит новый законопроект о приватизации в четверг, 9 ноября.

Правительство рассчитывает запустить масштабную приватизацию в Украине после принятия нового закона о приватизации, продать планируется около 1 тыс. предприятий из 3,5 тыс.